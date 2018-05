(Reuters) – O presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, disse nesta terça-feira que a rede social está construindo um novo controle de privacidade chamado “clear history” para permitir que usuários excluam o histórico de navegação, e ele planeja discutir o recurso na conferência anual do Facebook F8

“Uma coisa que aprendi com minha experiência no Congresso é que eu não tinha respostas suficientemente claras para algumas das perguntas sobre dados”, escreveu ele em um post no Facebook.