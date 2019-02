Morrem 2 oficiais americanos no Ministério do Interior afegão

Cabul – Dois militares americanos morreram a tiros neste sábado enquanto se reuniam no prédio do Ministério do Interior do Afeganistão, informou à Agência Efe o chefe da brigada criminal de Cabul, Mohammed Zahir.

‘Dois cidadãos dos Estados Unidos foram assassinados por um afegão, mas ainda não se sabe a identidade do agressor’, disse Zahir.

Alguns meios de comunicação locais informam que as vítimas são um major e um coronel do Exército dos Estados Unidos, membros da força da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão. Sem mencionar suas fontes, o noticiário local também destaca que houve uma ‘discussão verbal’ durante a reunião.

‘Informações iniciais indicam que um indivíduo disparou contra membros da missão da Otan no Afeganistão em Cabul e que matou dois deles’, anunciou a organização militar em um breve comunicado de imprensa.

De acordo com a agência de notícias afegã ‘Tolo’, após o incidente, um contingente da Otan cercou o prédio do Ministério do Interior, situado no centro de Cabul. A polícia interditou a circulação de pessoas na área.

Nos últimos dias, membros do movimento rebelde talibã conclamaram a luta de policiais e soldados afegãos contra os membros da missão da Otan no país, em protesto contra a recente queima de exemplares do Corão (livro sagrado islâmico) na maior base militar americana no país, Bagram.

Em cinco dias, mais de 25 pessoas morreram nos distúrbios no Afeganistão, entre elas dois militares da missão da Otan que foram baleados por um soldado afegão no leste do país.