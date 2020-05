Trabalhadores não precisam madrugar em filas para sacar auxílio de R$ 600

A Caixa esclarece em nota nesta terça-feira (5) que todas as pessoas que chegarem às agências para sacar o auxílio emergencial durante o horário de funcionamento, de 8h às 14h, serão atendidas. Portanto, não é necessário madrugar nas filas e é possível evitar períodos excessivos de espera e aglomerações.

Todos os que chegam até as 14h, horário de fechamento das agências, são informados de que o atendimento será realizado na mesma data.

Além disso, a Caixa intensificou o atendimento às pessoas que estão nas filas, de forma a acelerar o atendimento. Funcionários solucionam dúvidas e geram códigos (tokens) para a realização de saques, conforme o calendário de pagamento e da necessidade de se manter o distanciamento.

Desde segunda-feira (4), todas as agências da Caixa funcionam com horário estendido, a fim de garantir um melhor atendimento à população. E, no próximo sábado (9), mais de 2 mil agências em todo país vão abrir para atendimento do

Auxílio Emergencial.

Adicionalmente, cerca de 3 mil funcionários do banco foram direcionados para o atendimento nas agências mais críticas. Além disso, estão sendo contratados novos 4.800 vigilantes (desse total, 2 mil já estão alocados) e 889 recepcionistas

para reforçar a orientação e o atendimento ao público.

Cinco caminhões-agência também vão ser colocados à disposição dos beneficiários do auxílio emergencial em locais com maior necessidade, sobretudo no Norte e Nordeste.

O banco ainda está em contato direto com as prefeituras para fechar parcerias para organização e atendimento à população.