“Duna”: confira 1ª foto de Timothée Chalamet no filme de ficção científica

O remake do clássico de ficção científica “Duna” (“Dune”, no original) divulgou hoje (13) a sua primeira foto oficial através da publicação Vanity Fair. O protagonista do filme, Timothée Chalamet, que interpreta Paul Atraides, aparece na imagem.

O novo “Duna” tem previsão de estreia para dezembro de 2020, mas o calendário do cinema mundial é incerto diante da pandemia do coronavírus. Produtoras estão adiando estreias, enquanto produções em fase de desenvolvimento estão sendo suspensas.

Paul é da família aristocrática de Caladan, seu planeta Natal. Ele sai do planeta para supervisionar a mineração no mundo de Arrakis. Lá, é alvo dos Harkonnen, que querem dominar o local por conta própria.

O filme tem direção do canadense Denis Villeneuve, diretor em alta em Hollywood e responsável por sucessos recentes como “A Chegada”, “Sicario” e “Incêndios”. É o primeiro remake do diretor, mas não é sua estreia no mundo dos clássicos sci-fi. Ele fez a continuação de Blade Runner, “Blade Runner 2049”, com Ryan Gosling e Harrison Ford.

“Duna” adapta o romance de Frank Herbert de 1965 e tem elenco de peso. Além de Timothée Chalamet, estão Zendaya, Jason Mamoa, Dave Bautista, Josh Brolin, Javier Barden, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård e Charlotte Rampling.

O clássico original, de 1984, trazia Kyle MacLachlan no papel principal, sob direção de David Lynch.