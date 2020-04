O mundo pós-coronavírus

José Graziano da Silve, ex-diretor geral da ONU José Graziano da Silve, ex-diretor geral da ONU

Tanto a pandemia quanto o distanciamento social vão acelerar a tendência que já víamos nos últimos anos, de a pessoa se conectar virtual mente com todo mundo, mas se isolar individualmente também. Isso vai pautar uma nova forma de organização do trabalho e da produção. O trabalho deve ficar muito mais flexível, sem aquela lógica de bater ponto, o que implica muitas vezes em trabalhar muito mais.

Isso deve afetar, também, o que e onde comemos. A comida por entrega gera um sistema de distribuição de alimentos que está substituindo os comércios locais, feiras livres e de produtores, o que já tem ocorrido nos Estados Unidos. No Brasil, onde mais de 20% da população é obesa e mais de 50% apresenta sobrepeso, a tendência, durante a pandemia, é correr para os produtos processados e ultraprocessados – justamente os que causam condição. Será necessário abrir uma frente ampla entre os ministérios da Agricultura e da Saúde para combater a obesidade. O único jeito de prevenir isso é melhorar a qualidade da alimentação. Criar um sistema que entregue produtos a um preço mais baixo. Ainda não temos um sistema de alimentação saudável desenhado, que possa atender à população pobre.

Economistas já citam as recuperações em V ou em U – mais rápida e mais devagar, respectivamente. Acredito que a recuperação em V só é possível no setor financeiro e em alguns ramos da indústria que tenham estoques ou circuitos muito curtos de produção. O problema vai ser a recuperação no setor agropecuário, que tem um U de base bastante larga. Existe um tempo de plantar e de colher. Agora estamos na colheita do que foi plantado no ano passado. Se tivermos problemas de exportação, onde vamos armazenas essa colheita? Um estudo aponta que países em desenvolvimento poderão sofrer redução de até 25% nas exportações de commodities agrícolas, o que seria uma catástrofe para o Brasil. Se isso acontecer, o aumento da miséria, da pobreza e do desemprego será inevitável.