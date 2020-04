Consumidores podem vender ovos de Páscoa da Lacta e ganhar renda extra

A fabricante de chocolates Mondelez precisou inovar para tentar manter as vendas de Páscoa em alta num ano atípico, em meio à pandemia da covid-19, ocasionada pelo novo coronavírus.

Entre as estratégias está o reforço na atuação da marca Lacta em canais de delivery e e-commerce. Em parceria com o Rappi, consumidores poderão vender os produtos e ganhar uma renda extra.

Quem for maior de 18 anos e se cadastrar no site poderá enviar aos amigos e clientes um código. Quem comprar utilizando o código ganha 10% de desconto e quem vender recebe 10% sobre o valor do produto. A ação vai até dia 12de abril ou enquanto durarem os estoques.

Para receber o dinheiro das vendas é preciso ter conta no SocialBank, mas não há custo para se tornar um vendedor.

“Devíamos buscar soluções para levar a data até a casa dos consumidores”, diz Leonardo Tonini, diretor de novos negócios da Mondelez Brasil.

É possível comprar os produtos também pelos sites Lacta em Casa, Loja Lacta, Uber Eats e outros aplicativos de entregas.

Posicionamento de marca em tempos de coronavírus

Em campanha desenvolvida pela Wieden+Kennedy com foco no ambiente digital, a marca revisitou seu posicionamento, que agora passa a ser “Lacta. Cada pedacinho aproxima. Mesmo estando cada um na sua toca”.

Para a divulgação foram produzidos vídeos com apelo emocional, no tom de carta narrada. Veja um exemplo abaixo: