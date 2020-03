Cirque du Soleil pode decretar falência com cancelamentos por coronavírus

O Cirque du Soleil pode fechar as portas. A empresa controladora do grupo artístico, Cirque du Soleil Entertainment Group, está cogitando pedir falência com o acúmulo de dívidas que ultrapassam os US$ 900 milhões.

A situação ocorre após o cancelamento de shows e espetáculos por causa do novo coronavírus.

De acordo com a Reuters, a companhia demitiu boa parte de seus funcionários em meio à crise econômica gerada pelos efeitos da pandemia de covid-19.

O número de demitidos, segundo a agência, passa de 4.500 colaboradores, o que representa 95% da força de trabalho da empresa.

A companhia de circo não é a única afetada pelo novo coronavírus. Centenas de shows, espetáculos e festivais foram cancelados em meio à pandemia da doença.

A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é para que sejam proibidas aglomerações e eventos com muitas pessoas.

Além dos espetáculos artísticos, eventos esportivos também foram cancelados. Campeonatos de futebol do mundo inteiro estão suspensos e a Olimpíada de Tóquio foi adiada para 2021.