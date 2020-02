Os 3 inimigos do investidor; o ritmo das bolsas e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (10) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Trump vs. coronavírus: quem dará o ritmo das bolsas?

Na sexta-feira o Ibovespa recuou 1,2%, e fechou em 113.770 pontos, acumulando um recuo de 1,6% em 2020, apesar de alta de 20% em 12 meses

O investidor tem 3 inimigos: a CVM, os bancos e a B3, diz “rei da Bolsa”

Para Luiz Barsi Filho, um dos maiores investidores individuais da Bolsa no Brasil, o mercado de ações é um monopólio que inibe o pensamento de logo prazo

Itaú deve ter alta no lucro menor do que Bradesco e Santander

Em 2020, o banco enfrentará um cenário desafiador com mudança na alíquota sobre lucro líquido e teto nos juros do cheque especial

Agora vai? Governo promete enviar reforma administrativa nesta semana

Adiado várias vezes, texto que mexe com regras do funcionalismo público terá caminho duro para aprovação

Ofertas de ações mostram euforia de investidores

Gestores já questionam se preços estão ficando inflados, diz reportagem do Valor Econômico

Soja, petróleo e ferro: coronavírus derruba valor de commodities do Brasil

Em 2019, os três produtos responderam por 78% das vendas externas brasileiras, que totalizaram US$ 177,3 bilhões

Política e mundo

Democratas confirmam vitória de Buttigieg após longa apuração em Iowa

Pré-candidato presidencial Pete Buttigieg venceu a primária no “caucus” de Iowa, conseguindo 14 delegados contra 12 de Bernie Sanders, que deve contestar

Argentina não pagará FMI enquanto durar recessão, diz Cristina Kirchner

País precisa reestruturar 100 bilhões de dólares em dívida soberana com credores

Senador da oposição apresenta projeto que zera PIS/COFINS de combustíveis

As tentativas de baixar o preço nos postos têm sido um tema recorrente e motivo de embate entre o presidente Jair Bolsonaro e governadores

Bolsonaro indica privatização da Eletrobras para evitar “colapso”

O presidente assinou em novembro um projeto de lei que define o modelo para a privatização da estatal de energia; a medida aguarda aprovação no Congresso

Enquanto você desligou…

Aéreas de baixo custo já pensam em deixar Brasil

A alta eficiência de Gol, Latam e Azul é desafio para companhias menores ganharem mais relevância nos voos entre o Brasil e países da região

Governo está em alerta para pressão por afrouxamento de ajuste fiscal

Para equipe econômica, há risco de que perspectiva de retomada do crescimento crie a falsa sensação de que a necessidade de ajuste já acabou

Por coronavírus, JPMorgan reduz projeção de alta do PIB do Brasil em 2020

A estimativa de alta do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2020 baixou de 2% para 1,9%

Década de crises reduziu poder de BCs contra ameaças como Coronavírus

Alerta veio poucas horas depois que dados sobre fábricas na Alemanha indicaram que a recessão industrial na maior economia da Europa está longe de terminar

Vale fecha pré-acordo de US$ 25 mi em ação coletiva nos EUA sobre Mariana

O processo foi movido por investidores que acusaram a empresa de omitir ou ocultar informações sobre suas políticas de riscos e procedimentos de segurança

BB e Votorantim abrem caminho para IPO do BV em abril, dizem fontes

O Banco do Brasil informou que assinou um novo acordo de acionistas com a Votorantim Finanças sobre parceria no BV

Coronavírus não afetou exportações da Petrobras, diz CEO

Os valores do petróleo têm recuado conforme a China tem limitado a circulação de grande quantidade de pessoas

Apple vai adiar reabertura de lojas na China

A gigante de tecnologia continua fortemente dependente do país asiático tanto para vendas de smartphones quanto para sua cadeia de suprimentos e fabricação

Petrobras fará contratação emergencial para manter operação durante greve

A empresa afirmou que a paralisação, iniciada no sábado passado, não gerou impactos sobre a produção até o momento

Via Varejo exerce opção e passa a ter 100% da fintech BanQi

A operação, de valor não revelado, também envolve a Airfox, centro de desenvolvimento tecnológico e de inovação em serviços digitais

Agenda

Nesta segunda-feira (10), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Frase do dia

“Você pode encontrar muitas derrotas, mas você não pode se deixar derrotar” – Maya Angelou