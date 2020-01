TIM tem maior cobertura 4G no Brasil, mas Claro é a mais rápida

São Paulo – Sem prazo para a chegada da rede móvel de internet 5G, a corrida pelo melhor serviço de 4G continua no mercado brasileiro. De acordo com um novo estudo da Opensignal, empresa independente de análise de experiência de uso de redes móveis, a TIM é a operadora que oferece a maior cobertura para os usuários, enquanto a Claro lidera em termos de velocidade.

De acordo com o estudo, realizado em 36 cidades brasileiras durante 90 dias e levou em conta ainda os resultados das operadoras Vivo e Oi, a TIM tem seu sinal disponível para os usuários em 85,7% do tempo.

Na disputa por velocidade, a liderança é da Claro. A companhia registrou índices de de 21.5 megabits por segundo (Mbps). A Vivo ficou em segundo lugar com 15,1 Mbps, seguida pela TIM, com 12,4 Mbps. A Oi ficou na lanterna com apenas 8,9 Mbps.

A Claro, aliás, também garantiu a liderança na questão de experiência de vídeo. Ou seja, na qualidade de chamadas de vídeo e de reprodução de conteúdo de streaming. A empresa obteve 61,6 pontos contra uma pontuação de 59,8 da TIM.

Mas a TIM garante destaque em outra categoria: a operadora, além de entregar um 4G mais estável, também é a que tem a menor latência do ranking: 57.4 milissegundos. Na ponta oposta, a Oi tem latência com tempo de 68.4 milissegundos.

Disputa regional

A OpenSignal também analisou a performance de cada operadora por região. O único local onde as quatro operadoras empataram em experiência de vídeo foi no Rio de Janeiro. Em termos de disponibilidade de serviços a TIM liderou em todos os municípios. Em velocidade, a Claro levou a melhor em dois terços das cidades.