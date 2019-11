Lula livre?; Bolsa pode ter dia de ressaca e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira (8) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Lula solto hoje? A atual e as novas batalhas jurídicas do ex-presidente

A defesa do ex-presidente defende sua “soltura imediata” após decisão do STF contra a prisão após condenação em segunda instância

China, Lula, Havaianas: dia de ressaca após recorde na bolsa?

Após a euforia de ontem, a sexta-feira começou com cautela na mesa de negociações, repetindo a cansativa ciclotimia dos últimos meses

“A Petrobras não quer privilégio ou preferência”, diz Castello Branco

Para presidente da estatal, megaleilão do pré-sal foi frustrante porque petroleiras não viram clareza em regras e não querem regime de partilha

Presidente da OAB apoia STF e diz que presunção de inocência é fortalecida

Nesta quinta, STF decidiu que prisões após segunda instância não valem e só podem ocorrer após trânsito em julgado

Crise sem fim: Espanha volta às urnas pela 4ª vez em 4 anos

Instabilidade política no país é retrato da crise por que passa o parlamentarismo, com dificuldades também na Itália, Israel e Reino Unido

Força-tarefa da Lava Jato em Curitiba diz que decisão do STF é dissonante

Decisão do STF de mudar o entendimento sobre execução provisória da pena em 2ª instância era mais uma derrota para integrantes da Lava Jato

Decisão do STF é infeliz e decepcionante, dizem auxiliares de Bolsonaro

Decisão do STF de derrubar a prisão após condenação em segunda instância, nesta quarta-feira, trouxe uma preocupação adicional ao Palácio de Planalto

Política e mundo

Toffoli dá voto decisivo e STF derruba prisão em segunda instância

STF derruba decisão que permitia prisão apos condenação em segunda instância por 6 votos a 5

Maia arquivará projeto de garimpo em área indígena se Bolsonaro enviar

Presidente da Câmara afirmou que não vai legalizar o garimpo “só porque a prática já ocorre ilegalmente”

Gilmar: “OCDE deve nos ensinar a combater corrupção sem corromper agentes”

Durante voto sobre prisão em 2ª instância, o magistrado teceu críticas à Lava Jato e à ONG Transparência Internacional

Bolsonaro sobre voto do Brasil: Cuba é ditadura e deve ser tratada assim

Com uma mudança do posicionamento adotado desde 1992, o país votou contra uma condenação da ONU a um embargo feito à Cuba

Enquanto você desligou…

Cyrela amplia receita e passa de prejuízo para lucro no 3º tri

O resultado da construtora no período reverteu o prejuízo de R$ 121 milhões para lucro de R$ 104 milhões

Iguatemi tem lucro 35% maior no 3º trimestre e supera previsões

Operadora de shoppings espera aumento nas vendas nos próximos meses depois de registrar lucro líquido de R$ 86,9 milhões

Fitch: desmatamento pode prejudicar frigoríficos e exportações do Brasil

Para a agência, os efeitos do desflorestamento na Amazônia e a eficácia da sustentabilidade no setor agrícola continuam sendo um desafio para o Brasil

Bolsa fecha acima dos 109 mil pontos em mais um recorde de fechamento

Em meio ao otimismo sobre a relação comercial entre China e Estados Unidos. Ibovespa também renovou maior pontuação intradiária

B3 tem lucro líquido de R$ 719 mi no 3º trimestre

Resultado, um pouco abaixo das previsões, representa alta de 54,6% em comparação com a mesma etapa de 2018

Justiça ameaça anular aquisição da Ferrous pela Vale

Juíza do DF bloqueou as negociações até a mineradora apresentar um plano de compliance ambiental após desastres de Brumadinho e Mariana

Agenda

A tão esperada sexta-feira chegou. E apesar de a China “sextar” muito antes de nós, o país divulga, neste dia 8, os números da balança comercial, com os valores de exportações e importações do país. O índice é um termômetro da economia e ganha ainda mais importância no cenário da guerra comercial com os Estados Unidos.

Os chineses também divulgam hoje o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) referente ao mês de outubro. O indicador mede a evolução dos preços de bens e serviços a partir da perspectiva do consumidor. Ele é usado como ferramenta para medir as variações de tendências de compra e de inflação na China.

Já nos Estados Unidos, a Universidade de Michigan libera a prévia de seu Índice de Percepção e de Confiança do Consumidor, que mostra a confiança dos consumidores na atividade econômica do país.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

Frase do dia

“Lembre-se também de que o seu tempo é o seu único recurso finito, e quando você diz ‘sim’ a uma coisa, você está inevitavelmente dizendo ‘não’ para outra. — Andrew Grove, engenheiro e empresário norte-americano