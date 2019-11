Veja as empresas que mais ganharam e perderam valor em outubro

Em um mês favorável para o mercado de ações, as 10 empresas que mais ficaram valiosas em outubro no Ibovespa ganharam, juntas, 114 bilhões de reais no período. O valor é quase o dobro do volume perdido pelas 10 piores colocadas no mês, de 63 bilhões de reais. Os dados foram fornecidos a EXAME pela provedora de informações financeiras Economatica. No mês, o principal índice da bolsa avançou 2,36%.

A fabricante de bebidas Ambev foi a companhia que mais perdeu valor de mercado no último mês. O market cap da varejista encolheu em 29,4 bilhões de reais em outubro, após a ação (ABEV3) ter desvalorizado 9,71%, cotada em 13 reais.

A queda no volume das vendas de cerveja no Brasil pressionou os resultados da companhia no terceiro trimestre, em linha com o balanço fraco apresentado por sua controladora, Anheuser-Busch InBev. No dia da divulgação dos números, o papel da Ambev chegou a recuar 6%.

No outro extremo, a Petrobras foi a companhia que mais ficou valiosa no último mês, com um ganho de 34,8 bilhões, passando a valer 413,6 bilhões ao final de outubro. A ação preferencial da petroleira (PETR4) avançou 10,31% no mês, fechando negociada a 35,31 reais.

A estatal brasileira apresentou um lucro líquido de 9 bilhões de reais no terceiro trimestre, resultado 37% maior que no mesmo período de 2018 e acima das expectativas do mercado. Apesar de uma queda nos preços do petróleo, a Petrobras foi favorecida por uma redução no custo de extração do pré-sal para um nível “sem precedentes” e passa por um momento virtuoso, na visão de analistas, com o andamento de seu plano de desinvestimentos e melhora operacional.

Veja abaixo as empresas que mais ganharam valor em outubro:

Empresa Valor em setembro (R$ bilhões) Valor em outubro (R$ bilhões) Quanto ganhou (R$ bilhões) Petrobras 378,7 413,6 34,8 Gol 101,1 114,6 13,4 Magazine Luiza 56,4 68 11,5 Bradesco 261,7 273,1 11,4 Itaú Unibanco 316,9 327,9 10,9 B3 89,3 99 9,7 Brasil 126,7 134,1 7,4 BTG 58,1 63,6 5,4 Santander 170,2 175,2 5 Raia Drogasil 31,5 36,2 4,6

Veja abaixo as empresas que mais perderam valor em outubro:

Empresa Valor em setembro (R$ bilhões) Valor em outubro (R$ bilhões) Quanto perdeu (R$ bilhões) Ambev 302,8 273,3 29,4 JBS 87,3 75,3 11,9 Carrefour 41,7 37,9 3,8 Braskem 26,3 22,5 3,8 Vale 244,8 242 2,8 Rumo 38,1 35,5 2,6 Cogna 18,2 15,7 2,4 Natura 29,2 26,9 2,3 Telefônica 86,9 84,7 2,2 BRF 31 28,8 2,1

Fonte: Economatica