Descubra os segredos do CEO com 100% de aprovação de seus funcionários

Outreach é uma startup de Seattle que provê serviços de engajamento de clientes e de automatização de vendas para outros negócios. Fundada em 2013, está crescendo rapidamente – recentemente atingiu o valor de mercado de 500 milhões de dólares.

Além do sucesso econômico, outro dado impressiona sobre a companhia: seu CEO, Manny Medina, tem 100% de aprovação no Glassdoor (site que recebe avaliações anônimas de funcionários), como reporta o Business Insider. Cerca de 97% dos empregados também afirmou que recomendaria a Outreach para os amigos.

Pela primeira vez em um cargo alto de liderança, Manny conseguiu conciliar o desenvolvimento acelerado da empresa com a satisfação dos seus subordinados. E isso, segundo o Business Insider, que é um site especializado em notícias sobre o mundo dos negócios, não é nada fácil de fazer.

Embora pareça complicado, as técnicas as quais o CEO atribui o sucesso de sua liderança são simples e podem ser replicadas por qualquer líder. Por mais que algumas possam ser insustentáveis a longo prazo, vale a pena o esforço no começo do empreendimento. Pelo menos é o que sua aprovação mostra. Manny compartilhou as dicas com o site; confira.

Os segredos do CEO com 100% de aprovação

#1 Ele cumprimenta todos os funcionários pessoalmente todas as manhãs

Ao chegar no escritório pela manhã, ele cumprimenta cada colaborador com um soquinho amigável. A tradição começou quando a startup ainda era pequena e estava em maus momentos.

O objetivo do gesto, então, era de levantar os espíritos e impulsionar motivação e energia, segundo o CEO com 100% de aprovação. “Cria a conexão, logo no início da manhã, quando ainda não há muito barulho”, afirma.

Ainda hoje, quando a Outreach conta com 300 funcionários, ele continua a prática. Não precisa imitar, literalmente, o gesto de Manny (o fist bump), mas a premissa mas a premissa básica de saudar diariamente cada membro da equipe pode ser adaptada por qualquer pessoa.

#2 Ele decora o nome das pessoas

Pesquisas mostram que ser chamado pelo nome faz com que as pessoas se engajem mais com a mensagem passada. Aparentemente, Medina já sabia do poder disso, porque desde o início ele se esforça para decorar os nomes de todos os colaboradores.

Quanto mais pessoas um gerente supervisiona, mais difícil fica memorizar os nomes de todos. Porém, tendo em vista os benefícios dessa prática, é uma boa decorar o máximo que conseguir.

#3 Ele envia um e-mail semanal de pensamentos pessoais

“Eu envio um e-mail para toda a empresa todos os domingos: Como foi minha semana? O que eu aprendi? Às vezes menciono alguém. Os e-mails são do meu ponto de vista, onde eu falo sobre o que aconteceu naquela semana, como se tomássemos uma cerveja juntos.”

O CEO com 100% de aprovação contou ao Business Insider que, com o crescimento da companhia – e, consequentemente, de seu papel como líder – ele pensou em acabar com a prática. No entanto, seu CMO aconselhou que fizesse uma enquete com os colaboradores antes disso.

Resultado: 85% disse não querer que os e-mails parassem. Os outros 15% não responderam a pesquisa.

A comunicação frequente e personalizada é base de relacionamentos mais próximos. Ainda que os líderes tenham de disseminar e reforçar o propósito da empresa, não é só esse tipo de contato que precisam fomentar.

O que Manny mostrou fazer é interagir de pessoa para pessoa, humanizando-se como CEO e dando base para uma compreensão mais profunda sobre suas decisões dentro da Outreach. E esse é bom exemplo a se seguir.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Na Prática, portal da Fundação Estudar.