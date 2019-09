Programa de trainee terá seleção inspirada no reality show Shark Tank

São Paulo – Uma das etapas da seleção da próxima turma de trainees da Spot Educação será inspirada no programa de TV que nos últimos anos foi sucesso mundial entre empreendedores, o Shark Tank.

Dona da Cultura Inglesa nos estados do RJ, DF, ES, GO e RS, dos programas bilíngues Edify e Go Bilingual, da escola de programação e robótica codeBuddy e do curso online de inglês Hyper, a holding de educação pertencente ao Gera Capital – fundo com o bilionário Jorge Paulo Lemann entre seus fundadores – está recrutando até o dia 30 de setembro para seu programa de trainees, o Acelera Spot.

O número de vagas – todas para trabalhar na cidade do Rio de Janeiro – não foi definido mas, em torno de 10 candidatos devem ser selecionados em uma disputa que promete ser acirrada. A expectativa é receber até 10 mil inscrições, já que só há um pré-requisito técnico: graduação completa entre 2017 e 2019, em qualquer curso superior.

Criar um painel nos moldes do game show Shark Tank faz sentido para uma empresa que está crescendo rápido e precisa de pessoas com atitude empreendedora, que saibam, obviamente, lidar com velocidade e trabalhar assuntos diversos em uma holding com cinco unidades de negócio.

“Dinamismo é a palavra-chave”, diz Maria Cecília Campos, analista do Gera Capital. Vale lembrar que no programa de TV, pequenos empreendedores precisam usar os melhores argumentos para convencer os investidores milionários, os “tubarões” de que seus negócios podem ser os próximos unicórnios do mercado.

No processo seletivo, os candidatos terão que apresentar ideias de negócios na área de educação para o comitê executivo da Spot. E a ideia é que eles sejam questionados ao limite de sua resiliência, característica que será analisada no detalhe pelos executivos, segundo Gabriel Bechi, da área de gente e gestão da Spot.

Mas essa etapa, chamada de Spot Tank, é só a terceira de cinco fases do processo de recrutamento dos trainees que começa com testes online de raciocínio lógico (em inglês, mas adequado também para quem tem nível básico de domínio) e dois testes de comportamento ligados a valores e à anseios de carreira.

“O que mudou é o peso que a gente dá para o teste comportamental. Queremos pessoas que corram atrás porque vamos colocar muita responsabilidade na mão dos trainees”, diz Maria Cecília.

Pelo primeiro funil de testes deverão passar no máximo 700 candidatos, convidados a enviar uma pequena apresentação em vídeo. “Os candidatos farão um pitch de um minuto e meio para falar sobre suas principais conquistas, desafios e porque querem acelerar a carreira com a Spot”, diz Bechi.

Os autores dos 200 melhores vídeos serão convidados para participar do Spot Tank. Durante cinco dias, diretores do comitê executivo da Spot Educação serão os “tubarões” e precisarão ser convencidos pelos candidatos a investir em novos negócios.

“Os candidatos vão se apresentar e se dividir em grupos de cinco pessoas, em que terão que selecionar a melhor ideia para levar ao comitê”, diz Bechi. Cada grupo terá 5 minutos para convencer os tubarões de que a sua ideia é melhor.

Apenas 40 candidatos vão passar para a próxima fase, a Spot Talk, que terá entrevistas com três diretores da Spot. Entre 20 e 25 candidatos vão chegar à “Aceleração Final”, que é uma entrevista com CEO e executivos do conselho da empresa.

Os aprovados começam a trabalhar em 2020 e o programa dura um ano, na sede da empresa do Rio de Janeiro. Há oportunidades para trabalhar nas áreas: acadêmica, financeira, gente e gestão, marketing, operações, soluções educacionais, novos negócios e tecnologia da informação, dentro da própria holding ou de uma das unidades de negócio da Spot.

Cada trainee terá um executivo como “padrinho” e reuniões bimestrais de mentoria. Treinamentos técnicos sobre liderança e também resolução de problemas estão previstos para o desenvolvimento dos trainees da Spot.

O salário oferecido aos trainees é na faixa entre 4 mil e 6 mil reais e eles vão ganhar uma bolsa de estudo para curso na Cultura Inglesa, entre outros benefícios.