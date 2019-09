Incêndio em barco deixa mais de 30 desaparecidos na Califórnia

Washington — Pelo menos 34 pessoas estão desaparecidas depois que um barco pegou fogo perto da ilha de Santa Cruz, no sul da Califórnia (Estados Unidos), de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira por um porta-voz do Departamento de Bombeiros do Condado de Ventura.

O porta-voz, citado pela mídia local, disse que cinco pessoas foram resgatadas do barco e que uma delas sofreu ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros de Ventura disse no Twitter que iniciou o resgate do navio às 3h28 (horário local, 7h28 de Brasília).

A Guarda Costeira afirmou que segue trabalhando na busca dos passageiros da embarcação.

“Um grupo de tripulantes foi resgatado (um deles com ferimentos leves) e os esforços continuam para retirar os demais passageiros”, confirmou.

O barco Conception, partiu de Santa Barbara no último sábado para uma excursão de mergulho, segundo o site da empresa Truth Aquatics.

A previsão era que a embarcação retornasse à costa hoje, por volta das 17h (hora local). Segundo o site da empresa, o Conception visitaria San Miguel neste fim de semana para uma excursão de mergulho

Por enquanto, as causas do incêndio são desconhecidas.

Um representante da Guarda Costeira de Los Angeles, Josue Mendez, disse em entrevista à “CNN” que quatro membros da tripulação do Conception foram já resgatados e levados para a costa.

Enquanto isso, o capitão do barco permanece no local do acidente.