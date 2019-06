Trabalho por conta própria alcança recorde de 24 milhões de pessoas

Rio — O trabalho por conta própria alcançou um contingente recorde de 24,033 milhões de brasileiros no trimestre encerrado em maio, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em apenas um ano, o trabalho por conta própria ganhou a adesão de 1,170 milhão de pessoas. Em um trimestre, foram 322 mil trabalhadores a mais nessa condição.

O trabalho sem carteira assinada no setor privado também cresceu, para um total de 11,384 milhões.

O emprego sem carteira no setor privado aumentou em 372 mil vagas em um ano. Em um trimestre, foram 309 mil trabalhadores a mais.

A população ocupada totalizou 92,947 milhões de trabalhadores no trimestre encerrado em maio.

O mercado de trabalho abriu 243 mil vagas com carteira assinada no setor privado em relação ao trimestre terminado em fevereiro. Na comparação com o trimestre encerrado em maio de 2018, foram criados 521 mil vagas formais no setor privado.

Desemprego

O número de desempregados no Brasil ficou abaixo de 13 milhões pela primeira vez desde o início do ano, mas o mercado de trabalho mostra que ainda sofre com a deterioração econômica ao registrar números recordes de desalentados e subutilizados.

Nos três meses até maio, a taxa de desemprego brasileira foi a 12,3%, de 12,5% no trimestre até abril e 12,7% no mesmo período do ano passado.