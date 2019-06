Bolsonaro elogia STF e diz que tribunal “desamarrou as privatizações”

Rio de Janeiro – Poucos dias depois de criticar o Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro elogiou nesta sexta-feira a decisão da véspera do STF de permitir a venda de subsidiárias sem aval do Congresso e afirmou que a corte foi patriótica.

Na semana passada, Bolsonaro criticou o Supremo porque o tribunal estaria legislando sobre o crime de homofobia.

Com a decisão do STF de quinta-feira, a venda de subsidiárias de estatais pode ser feita diretamente pelas empresas controladoras. Apenas as empresas-mãe, como Petrobrás, Banco do Brasil, é que precisam do aval do Congresso Nacional para sua venda.

“Foi uma decisão patriótica”, disse Bolsonaro. “Parabéns ao Supremo Tribunal Federal, que está em comum acordo e na mesma sintonia do governo federal. Queremos menos Estado.”

“Agindo dessa maneira o STF desamarrou a questão das privatizações”, complementou.

Petrobrás e bancos públicos federais têm manifestado interesse em vender ativos menos eficientes ao mercado privado para se tornarem empresas mais eficientes e produtivas.

Previdência

Bolsonaro afirmou ainda que a aprovação da reforma da Previdência será uma sinalização importante do Brasil para o mundo e ajudará o país na atração de investimentos e na geração de empregos.

“Para termos investimento temos que mostrar para o Brasil e o mundo que temos responsabilidade, hoje gastamos mais do que arrecadamos e não despertamos a confiança de ninguém”, frisou.

Segundo expectativas do governo, a reforma da Previdência deve ser aprovada na Câmara dos Deputado ainda em junho ou início de julho.