Professor indica o que estudar para a entrevista de emprego em inglês

Se você estiver se preparando para uma entrevista de emprego em inglês, é muito importante que estude não apenas as perguntas que podem ser feitas, mas também as estruturas que você vai usar para respondê-las. Algumas perguntas podem te pegar de surpresa, então você deve conhecer a maneira correta para responder adequadamente e demonstrar o seu domínio sobre a língua.

Mas, independente do seu nível, o meu conselho é o mesmo: keep calm and make it simple. Mantenha a calma e não tente complicar as coisas, usando vocabulário e estruturas complexos demais. Fale usando aquilo que você conhece e domina bem. A entrevista de emprego não é o lugar adequado para se arriscar, então prepare-se antes estudando…

Present Tense

Você usará o tempo presente para contar a sua rotina de trabalho atual, descrever seus pontos fortes e pontos fracos, motivações, contar o que você conhece sobre a empresa, etc.

What are your strengths?

I am very organized and work well in a team.

Past Tense

O passado é usado para contar sobre a sua trajetória profissional e acadêmica, mas principalmente para ações que começaram e já terminaram. Também é usado para descrever suas atribuições em trabalhos anteriores.

Describe you previous work experience.

In my previous job, I talked to clients, made presentations and wrote reports.

Future Tense

Para expressar o que você fará pela empresa use o tempo futuro. Aqui você também poderá expressar seus objetivos e planos pessoais para o futuro.

What will you do for our company?

I will implement new projects and find solutions for the current issues.

The Perfect Tenses

Para entrevistas de emprego é mais provável que você use o Presente Perfeito, para falar de ações passadas sem mencionar quando aconteceram. Para se lembrar da diferença entre presente perfeito e passado simples, clique aqui para ler este outro artigo que ficará mais fácil.

What have you studied?

I have studied Law and taken many courses in public policies.

Conditionals

As condicionais serão usadas para descrever possibilidades, ações que você poderia fazer, sejam elas reais ou simplesmente hipotéticas.

What would you do if you were the manager of the department?

I would implement regular meetings to make sure we are meeting the deadlines.

Modals

Os verbos modais, como can, could, should, may, entre outros, são usados o tempo todo durante uma conversa em inglês, para complementar o verbo principal da frase.

Why should we hire you?

Because I learn and work fast, I am very responsible and capable of meeting your expectations.

Para complementar os seus estudos, veja abaixo outras dicas que já foram publicadas aqui na Exame.

Source: https://englishwithatwist.com/

Michel Rosas é professor de inglês e gerente de marketing na Companhia de Idiomas.