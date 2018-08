Estas são as 25 melhores bolsas de estudo com inscrições abertas

Como todos os meses, o Estudar Fora compilou as melhores bolsas de estudo com inscrições abertas, para que você não perca tempo e nem prazos! A seleção de agosto inclui bolsas para estudar no México, apoio financeiro para fazer MBA em Oxford e bolsas exclusivas para mulheres que são chefes de família.

Bolsas com inscrições abertas para Cursos Curtos e Graduação

Governo do México oferece bolsas para intercâmbio, graduação e pós no país

O Ministério das Relações Exteriores do México, através da Agência Mexicana para Cooperação e Desenvolvimento Internacional (AMEXCID) está recebendo inscrições para bolsas para estudar no México. As candidaturas devem ser enviadas até o dia 28 de setembro para a Embaixada do México no Brasil.

As bolsas podem ser voltadas a uma especialização, mestrado ou doutorado, pesquisa ou intercâmbio acadêmico – em qualquer área de estudo. O benefício inclui o valor total da matrícula e anuidade das instituições, seguro saúde, transporte da cidade do México até a cidade final de destino e um valor mensal para manutenção no país.

Humber College oferece bolsas de estudo para graduação no Canadá

Localizado em Toronto, maior cidade do Canadá, o Humber College é uma das principais instituições de ensino superior do país. Os interessados em estudar por lá podem concorrer a bolsas de estudo para graduação no Canadá.

As inscrições estão abertas até 28 de setembro para as turmas que iniciam o curso em janeiro de 2019. Nesse caso, estão disponíveis duas bolsas: uma integral e outra parcial, no valor de cinco mil dólares.

Já os interessados em iniciar os estudos em setembro de 2019 contam com outro prazo. É necessário, então, submeter a candidatura tendo em mente o deadline de 17 de maio, também de 2019. Serão ofertadas, por sua vez, sete bolsas no valor de 5 mil dólares e duas equivalentes a 3 mil.

Prêmio “Viva seu sonho” concede bolsas de estudo para mulheres

A proposta não poderia ser mais direta: fazer com que mulheres vivam seus sonhos e garantir os meios para isso. O Prêmio Viva Seu Sonho, da Soroptimist (ou, no nome em português, a Soroptimista Internacional das Américas), está com inscrições abertas até 15 de novembro.

Os prêmios são direcionados a mulheres que sejam mães, chefes de família, tenham baixa renda e estejam cursando ou tenham sido aceitas em cursos de graduação. Aquelas que são contempladas pela premiação recebem de 3 a 10 mil dólares.

Universidade Sheffield Hallam oferece bolsas de graduação e mestrado no Reino Unido

Estão abertas até 1 de novembro as inscrições para bolsas Transform Together, da Universidade Sheffield Hallam. Localizada no Reino Unido, a instituição de ensino oferece desconto de 50% no valor da anuidade para cursos de graduação e pós-graduação.

O programa vale para cursos que se iniciem em janeiro de 2019 e as bolsas são renováveis para cada ano da graduação, contanto que o estudante apresente bom desempenho.

40 bolsas parciais para cursos de marketing e gestão nos Estados Unidos

O Latin American Instituto of Business (LAIOB) está com inscrições abertas para duas bolsas para cursos de Marketing e Management na Universidade de Akron, nos Estados Unidos. As inscrições podem ser feitas através do site até setembro de 2018.

São ofertadas 20 bolsas de estudo de 50% para cada um dos cursos, que têm duração de duas semanas e incluem módulos de inglês para negócios no período da manhã. O custo total do curso (sem a bolsa, incluindo alojamento e alimentação) é de 7400 dólares.

Inscrições abertas para programa de bolsa do banco Santander

Os interessados em fazer intercâmbio acadêmico podem se inscrever ainda em um programa de bolsas do Banco Santander. A iniciativa Bolsas Ibero-Americanas concederá 1070 bolsas de estudo, para intercâmbios em um dos nove países participantes, como Uruguai, Chile e Portugal. O auxílio financeiro equivale a 3 mil euros e as inscrições vão até o dia 12 de setembro. Confira os detalhes dos três programas de bolsa do Santander.

Bolsas com inscrições abertas para Pós-Graduação

MBA em Oxford tem bolsas integrais para quem trabalha com impacto social

A escola de negócios da Universidade de Oxford, Saïd Business School, está com inscrições abertas para a Skoll Scholarship. A bolsa é direcionada para candidatos ao MBA em Oxford que tenham interesse e histórico de atuação na área de impacto social. As inscrições são feitas em rodadas – o primeiro prazo se encerra em 7 de setembro.

A bolsa cobre não apenas a anuidade do programa – que gira em torno de 52 mil libras – como também um auxílio para manutenção no país que pode chegar a 8 mil libras. Além do suporte financeiro, um Skoll Scholar, como são chamados os recipientes da bolsa, tem acesso exclusivo a empreendedores, líderes e investidores renomados globalmente.

Bolsas de mestrado na Universidade de Lausanne, na Suíça

Já pensou em fazer mestrado na Suíça? A Universidade de Lausanne está com inscrições abertas para bolsas da instituição. Há opções de cursos em francês e em inglês, e as inscrições podem ser feitas até o dia 1 de novembro.

Para concorrer, os candidatos devem escolher um dos programas de mestrado oferecidos pela UNIL. Vale lembrar que alguns deles não são elegíveis, como o Mestrado em Medicina e o Mestrado em Direito. Uma vez escolhido o curso, é necessário completar o formulário “UNIL Master’s Grant” e enviar sua candidatura com os documentos solicitados.

Universidade de Frankfurt oferece bolsas de mestrado

A Universidade de Frankfurt, na Alemanha, abriu inscrições para o programa “Goethe Goes Global“, que oferta bolsas de mestrado a alunos internacionais. A proposta é atrair jovens que tenham bom desempenho acadêmico e que se interessem por pesquisa. Para se inscrever, é necessário submeter a candidatura até dia 21 de agosto.

Os selecionados pela iniciativa recebem auxílio mensal de mil euros, durante o período do curso. Para ter uma ideia, os mestrados da Universidade de Frankfurt duram dois anos. Para concluir a formação, os alunos podem optar por redigir uma dissertação ou fazer um estágio supervisionado.

Governo do Canadá oferece bolsas de estudo para doutorado no país

O Programa Vanier Canada Graduate Scholarships é promovido pelo governo do Canadá para incentivar estudos de doutorado no país. Anualmente, são oferecidas mais de 160 bolsas no valor de 50 mil dólares canadenses para estudantes das áreas de ciências sociais, humanas, ciências da natureza, engenharia e saúde.

As inscrições para a próxima edição vão até 31 de outubro. Já os cursos, por sua vez, começam em maio ou setembro de 2019. O processo de candidatura à bolsa ocorre em duas etapas distintas. Primeiramente, o aluno é aceito pela instituição de ensino em território canadense. Então, informa à direção da universidade a sua intenção de concorrer às bolsas Vanier.

Concorra a bolsas de 9 mil euros para fazer doutorado na Espanha

A Associação Universitária Ibero-Americana de Pós-graduação (AIUP) abriu as inscrições para bolsas de doutorado na Espanha. O objetivo do programa é selecionar candidatos das áreas de Biociências, Biomedicina e Ciências Alimentares.

Os selecionados embarcam para fazer o curso completo – ou parte dele – na Universidade de Córdoba. Para concorrer ao apoio financeiro, é necessário submeter uma candidatura até o dia 5 de setembro.

UNESCO seleciona pesquisadores para estudar no Japão

Estão abertas até 30 de novembro as inscrições para a fellowship Keizo Obuchi, uma iniciativa da UNESCO para pesquisadores de até 40 anos. O programa, desenvolvido em parceria com ogoverno do Japão, recrutará dez estudiosos para períodos de 3 a 9 meses em instituições japonesas.

Entretanto, só podem se candidatar profissionais que já possuam mestrado e atuem em áreas prioritárias. Este ano, os campos destacados pela UNESCO são: resolução de conflitos, diálogo intercultural, meio ambiente e tecnologias da comunicação e informação.

Bolsas de estudo na Universidade de Adelaide, na Austrália

A Universidade de Adelaide, terceira mais antiga da Austrália, oferece bolsas de mestrado e doutorado em diversas áreas, com foco em pesquisa científica. As inscrições podem ser feitas online até o dia 31 de agosto.

A principal bolsa oferecida pela Universidade de Adelaide é a ASI (Adelaide Scholarships International), mas também há outras oportunidades direcionadas a estudantes de áreas específicas, como engenharia e física.

Pesquisa na Austrália: Universidade de Sydney oferece bolsas para mestrado e PhD

A Universidade de Sydney recebe, todos os anos, pesquisadores do mundo todo para seus programas de mestrado e doutorado. Por meio de suas bolsas internacionais, a instituição oferece apoio financeiro para quem deseja desenvolver pesquisa na Austrália. As inscrições vão até 31 de agosto.

Vale lembrar que não há uma application separada para as bolsas de estudo. Os candidatos devem submeter seus dados e documentos exigidos por seu curso de escolha, para serem avaliados por uma série de critérios. Entre eles, estão o desempenho acadêmico na graduação e a experiência prévia em pesquisa. Como benefício, o programa cobre o valor da tuition e manutenção no país por um período de até três anos.

Instituto IMD, na Suíça, concede bolsas de estudo para MBA

O International Institute for Management Development, conhecido pela sigla IMD, recebe anualmente inscrições para seus programas de bolsa para MBA. Este ano, as candidaturas devem ser enviadas até 30 de setembro.

Com o apoio financeiro, é possível arcar com parte dos custos do programa, que dura um ano e chega a custar 85 mil francos suíços. Além da anuidade e das taxas, é necessário pagar o valor da matrícula, de 350 francos suíços.

Bolsa para pós-graduação em Stanford

A Universidade Stanford oferece um programa de bolsas de estudo para seus cursos de pós-graduação, disponível para todas as áreas. O Knight-Hennessy Scholars disponibiliza um total de 750 milhões de dólares em apoio financeiro – sendo o maior programa de bolsas já financiado por doações. As inscrições para a turma de 2019 vão até 12 de setembro.

A bolsa cobrirá todas as despesas do estudante durante seu período de estudos em Stanford, seja em um mestrado ou doutorado. Para ser selecionado no Knight-Hennessy, os estudantes devem enviar duas candidaturas separadas: uma para o programa de pós-graduação à sua escolha e outra para a bolsa de estudos.

Schwarzman Scholars: Bolsas integrais para mestrado em inglês na China

Estão abertas até o dia 27 de setembro as inscrições para o programa Schwarzman Scholars, que oferece bolsas de estudo integrais para cursos de mestrado na Universidade de Tsinghua, localizada em Pequim e considerada a melhor universidade entre os países emergentes.

O mestrado tem a duração de um ano e é possível escolher entre três áreas de estudo: Políticas Públicas, Economia e Negócios, e Estudos Internacionais. O programa Schwarzman Scholars cobre todos os custos do mestrado e incluem também passagens áreas para a China, moradia, alimentação, seguro-saúde, um computador pessoal e uma quantia mensal para gastos pessoais. Todos os aprovados deverão morar no campus universitário de Tsinghua.

DAAD oferece bolsas de mestrado em economia na Alemanha

Estão abertas até 30 de setembro as inscrições para as bolsas de mestrado em economia na Alemanha, apoiadas pelo DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst). O curso acontece na HTW Berlin, uma universidade pública de ciências aplicadas, a partir de abril de 2019 e tem duração de 18 meses.

As bolsas oferecidas pelo DAAD cobrem custos de anuidade (que chegam a 2 mil euros), além deauxílio financeiro mensal, com valor de 850 euros, e passagens aéreas.

Para selecionar os estudantes, o programa leva em consideração três critérios básicos: odesempenho acadêmico (com uma média das notas obtidas em cursos anteriores), número de disciplinas cursadas em áreas de economia e a carta de motivação enviada pelo candidato.

DAAD concede bolsas para MBA na Alemanha

Estão abertas até 1 de outubro as bolsas de estudo para MBA na Alemanha, como parte do programa EPOS, criado pelo Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD, na sigla em alemão). O EPOS foca cursos de pós-graduação no país que se relacionem ao desenvolvimento sustentável e, nesse caso, a formação oferecida pela Universidade de Leipzig dedica-se às pequenas e médias empresas.

Como requisito estabelecido pelo órgão alemão, estão a necessidade de experiência profissional na área (por um período mínimo de dois anos, após a graduação) e de excelente desempenho acadêmico. Todos os anos, são chamados 25 candidatos para o programa de MBA na Alemanha.

EXTRA

Alemanha oferece bolsas de estudo para curso de alemão no país

O DAAD, Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, está com inscrições abertas para o programa Winterkurs, em que os estudantes realizam seis semanas de aulas de língua e cultura alemã na Alemanha. O prazo de candidatura termina no dia 15 de agosto.

O Winterkurs é realizado em parceria com universidades alemãs, como Düsseldorf, Berlim e Leipzig. As aulas, por sua vez, ocorrem nos meses de janeiro e fevereiro de 2019. Os selecionados receberão 1.875 euros para arcar com os custos de alojamento, alimentação e taxas do curso, além de mais 1550 euros para as passagens aéreas. O seguro-saúde também será custeado pelo DAAD.

Concurso de fotografia amadora leva vencedores para viagem à Alemanha

Os apaixonados por fotografia podem se inscrever, até 31 de agosto, no Prêmio Transatlântico de Fotografia. A iniciativa premiará amadores que submetam as melhores candidaturas com uma viagem à Alemanha com tudo pago. Há duas categorias dentro do concurso: a primeira, para quem tem de 12 a 15 anos de idade. A segunda, por sua vez, contempla candidatos com mais de 16 anos.

Para concorrer a essa viagem à Alemanha, entretanto, é necessário submeter um trabalho temático para a exposição “Lebenskunst – paladar“. Ou seja, fotografias que demonstrem a relação entre o prazer em comer e o prazer de viver.

Competição de vídeos oferece viagem para conferência da ONU em Nova York

Estão abertas até 12 de agosto as inscrições para a conferência da ONU “We the Peoples”. Trata-se de uma iniciativa das Nações Unidas sobre a importância do multilateralismo para solucionar problemas globais.

Para se inscrever, os jovens interessados precisam submeter vídeos de até 4 minutos ou “curtas”, de 20 a 30 minutos de duração. Os trabalhos submetidos na application devem mostrar quem é o candidato e como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável o inspiraram.

Programa Jovens Embaixadores 2019 recebe inscrições até 12 de agosto

Estão abertas as inscrições ao Programa Jovens Embaixadores 2019 – programa promovido pela Embaixada EUA Brasil que leva anualmente 50 estudantes da rede pública para um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos. É possível se candidatar à primeira fase do processo até 12 de agosto!

Para participar, é preciso ter entre 15 e 18 anos até 03 de fevereiro de 2019; cursar o ensino médio na rede pública, ter excelente desempenho escolar, bom nível de domínio do inglês, nunca ter viajado aos Estados Unidos, ter uma boa relação com sua escola e comunidade e realizar algum trabalho voluntário há pelo menos um ano.

Fundação alemã oferece bolsas de estudo para jornalistas

A Fundação Heinz Kühn Stiftung está oferecendo bolsas para jornalistas de países em desenvolvimento participarem de um treinamento intensivo na Alemanha. O programa, que pode ter até três meses de duração, inclui curso de alemão, estágio em veículo de comunicação local e desenvolvimento de um projeto de pesquisa. As inscrições vão até 30 de novembro.

A bolsa de estudos inclui pagamento de todas as despesas relacionadas ao treinamento, incluindo materiais didáticos, moradia e alimentação. Além disso, estão cobertas passagens aéreas e auxílio de viagem pelo país. Os selecionados têm, ainda, a possibilidade de fazer um curso extra de alemão de até quatro meses no instituto Goethe de Düsseldorf ou Bonn.

Alemanha oferece bolsas de estudo para ‘jovens lideranças’

A Fundação Alexander von Humboldt — que promove a cooperação entre acadêmicos do exterior e da Alemanha — está com inscrições abertas para o programa German Chancellor Fellowship, que concede bolsas para um ano de pesquisa na Alemanha. As inscrições vão até o dia 15 de setembro.

O programa busca profissionais do Brasil, China, Índia, Rússia ou Estados Unidos que possuam “notória capacidade de liderança” e já tenham trabalhado em áreas como política, economia, administração, mídia e cultura.

O programa prevê curso intensivo de alemão e doze meses de pesquisa em instituições alemãs. Além disso, os selecionados terão acesso a mentoria e vão integrar a rede de bolsistas da German Chancellor Fellowship, que é composta por mais de 26 mil pessoas.