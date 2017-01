ZenWatch 3, da Asus, é um relógio mais bonito do que inteligente

São Paulo – O ZenWatch 3 é um relógio inteligente que é muito mais bonito do que inteligente. Geralmente, dispositivos vestíveis são grandes demais e – sejamos sinceros – feios. O relógio da Asus tem design caprichado , com tela AMOLED circular de 1,39 polegada, corpo de aço inoxidável e pulseira de couro. Além disso, os botões podem ser personalizados para iniciação rápida de aplicativos.

Por dentro, ele vem com Snapdragon Wear 2100, processador criado pela Qualcomm para relógios inteligentes. Como a maioria dos aparelhos desse tipo, o gadget da Asus faz contagem de passos, estima gasto de calorias, distância percorrida e qualidade do sono. Seus pontos fracos são a falta de GPS e de sensor de batimentos cardíacos, duas tecnologias importantes para quem usa o relógio para controlar exercícios físicos.

O dispositivo ainda vem com tecnologia de carregamento rápido a partir de conector magnético. Segundo a Asus, o relógio atinge 60% da carga máxima em apenas 15 minutos. O ZenWatch 3 é resistente à água e à poeira e sua tela é protegida pelo Gorilla Glass 3 2.5D. Com memória RAM de 4 GB e armazenamento interno de 512 MB, o relógio inteligente da Asus está à venda no site da marca por 1.999 reais.