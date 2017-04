Zenbook UX330 é um laptop leve para quem pega pesado no trabalho

São Paulo – O Zenbook UX330 da Asus é para quem precisa de um notebook portátil, mas que tenha configurações de ponta para aguentar um ritmo pesado de trabalho. Ele é um dos laptops mais finos e leves do mercado, com espessura de 13,5 milímetros e apenas 1,2 kg – o MacBook Pro de 13 polegadas da Apple tem, por exemplo, 14,9 milímetros e pesa 1,37 kg. Por dentro, o dispositivo da Asus chama a atenção pelo processador Intel Core i7, a memória RAM de 8 GB e o armazenamento SSD de 512 GB.

Um atributo do UX330 que vai chamar a atenção de quem precisa trabalhar horas a fio na frente do notebook é a bateria. Ela é composta por três células de 3.000 mAh e promete aguentar até 12 horas de uso, segundo a marca. Outra característica que deve interessar os viciados em trabalho é o teclado do Zenbook, que é retroiluminado. Com corpo em metal, o notebook está à venda no site oficial da Asus por 8.999 reais.