YouTube apresenta app móvel para sinal irregular de internet

São Paulo – O Google, da Alphabet Inc, anunciou na noite de terça-feira que lançará um aplicativo móvel para o YouTube projetado para a Índia, impulsionando a presença da empresa de busca em um mercado emergente com acesso à internet irregular.

O Google tem conduzido testes extensivos na Índia do YouTube Go, que permite aos usuários gravar vídeos para assistir off-line e monitorar seu uso de dados.

Uma versão beta do aplicativo foi lançada na Google Play Store na Índia e será lançada em outros mercados emergentes mais tarde, disseram executivos da empresa em uma entrevista na noite de terça-feira.

Os analistas preveem um aumento no consumo de vídeo na Índia desde que a Reliance Jio, a unidade de telecomunicações da Reliance Industries Ltd, deu uma virada na indústria no ano passado ao lançar planos de dados baratos que estimularam os rivais a baixarem os preços.

O Vale do Silício tem considerado a Índia, com sua população de 1,3 bilhão de pessoas e conectividade pobre, como um lugar privilegiado para testar produtos para mercados emergentes.

Os executivos do YouTube disseram que tentaram construir um produto para usuários indianos do zero, em vez de lançar uma versão simplificada do seu aplicativo principal.

Devido à frustração em tentar carregar vídeos usando uma internet com velocidade lenta, a equipe do YouTube tinha contemplado mostrar aos usuários uma série de imagens de um vídeo com áudio, como uma apresentação de slides. Mas os consumidores indianos reagiram mal ao recurso.

O design final ajuda os usuários a descobrir vídeos que estão em alta em sua região, minimizando o uso de dados. Os usuários podem visualizar vídeos antes de assistir para garantir que é o que eles querem.