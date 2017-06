Xperia XA1 tem o visual “quadradão” da Sony e boa configuração

São Paulo – Se você curte o tradicional design da linha Xperia da Sony, pode se interessar pelo XA1. Ele tem o visual “quadradão” da série, mas o vidro é curvo e cobre as laterais do aparelho. Sua tela é de 5 polegadas com resolução HD. No quesito câmera, o smartphone combina uma frontal com sensor de 8 megapixels e uma principal com sensor de 23 megapixels e lente com abertura f/2,0, prometendo imagens nítidas em ambientes com baixa luminosidade.

Por dentro, o XA1 chega com processador MediaTek Helio P20 de oito núcleos e memória RAM de 3 GB. O armazenamento interno do dispositivo é de 32 GB, expansível com cartão microSD de até 256 GB. Com espaço para dois chips de operadoras, o smartphone da Sony está disponível nas cores branco, rosa, dourado e preto no site da marca por 1.699 reais.