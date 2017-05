Windows 7 foi a versão mais atingida por ataque hacker

São Paulo – O ataque hacker de escala global que aconteceu na semana passada afetou alguns computadores mais do que outros — especialmente os mais antigos. Um infográfico feito pela empresa russa de segurança cibernética Kaspersky revelou que o Windows 7 foi a versão mais atingida, em especial o Windows 7 x64.

O infográfico foi publicado por Costin Raiu, diretor da equipe global de pesquisa e análise do Kaspersky Lab, em sua conta no Twitter. O gráfico mostra 11 versões do Windows, desde a 7 até a 10 edição x64, e quanto cada uma foi afetada pelo WannaCry.

De longe, Windows 7 edição x64 foi a que mais sofreu com o malware – 60% dos computadores hackeados tinham a versão. Em segundo lugar aparece Windows 7, com pouco mais de 31% dos PCs afetados. Quem está na terceira colocação é o Windows Home 7 edição x64, sendo que logo atrás aparece a versão 7 Home.

#WannaCry infection distribution by the Windows version. Worst hit – Windows 7 x64. The Windows XP count is insignificant. pic.twitter.com/5GhORWPQij — Costin Raiu (@craiu) May 19, 2017

Em sua publicação, Raiu comenta que “a contagem do Windows XP é insignificante” e, por isso, não foi colocada no gráfico. Essa informação é um pouco surpreendente, já que se esperava que o XP fosse uma das versões mais atingidas pelo ataque cibernético.

Para quem não sabe, o WannaCry conseguiu acesso a computadores de todo o mundo ao explorar uma vulnerabilidade do Windows. Essa fraqueza do sistema já havia sido corrigida pela Microsoft em uma atualização disponibilizada no início deste ano.

Porém, além de muitos usuários não terem atualizado seus PCs, a empresa também havia liberado a atualização para apenas algumas edições do sistema. Windows XP, Windows 8 e Windows Server 2003 são algumas que não recebem mais atualizações.

Apesar de antigo (seu lançamento foi em 2001), o Windows XP é o terceiro sistema operacional mais usado em computadores e notebooks ao redor do mundo, segundo o site Net Applications. O site Business Insider chegou a calcular que existam 140 milhões de PCs rodando o Windows XP em todo o planeta.