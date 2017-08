WhatsApp passa por instabilidade no Brasil

São Paulo — O WhatsApp, aplicativo de troca de mensagens, passa por instabilidade no início da tarde de hoje.

Problemas foram identificados no Brasil e outros países ao redor do mundo. O site Down Detector identificou instabilidade a partir das 12h14 (horário de Brasília). Usuários, no entanto, relatam dificuldades para conexão, envio e recebimento de mensagens desde o início da manhã de hoje.

De acordo com o noticiário britânico The Independent, países da Europa também relatam as mesmas dificuldades.

Enquanto usuários afirmam enfrentar dificuldades, outros parecem ter acesso normal ao aplicativo e suas funções. Aparentemente, não existe relação entre operadoras de telefonia celular e o problema.

O site Down Detector mostra que os problemas mais relatados por usuários foram para dificuldades para log-in (relatado por 34%), conexão (32%) e envio/recebimento de mensagens (32%).

Em nota, o WhatsApp afirma ter conhecimento do problema e diz estar trabalhando para contornar o problema. A resposta do aplicativo costuma ser rápida em casos como esse.

Um mapa gerado pelo site Down Detector mostra que o Brasil foi um dos países que mais reportaram problemas no app. Veja na imagem abaixo:

O WhatsApp tem mais de um bilhão de usuários por dia ao redor do mundo e movimento 55 bilhões de mensagens.