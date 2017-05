WhatsApp volta a funcionar, mas não explica instabilidade

O aplicativo de troca de mensagens Whatsapp ficou instável no Brasil no fim da tarde de hoje (3). A empresa não informou o motivo do apagão, mas disse que está “ciente do problema e trabalhando para corrigi-lo o mais rápido possível”.

A assessoria de imprensa do WhatsApp disse que há registro de problemas em alguns países além do Brasil, mas não informou quais.

Nas redes sociais, vários usuários relatam dificuldades para usar o aplicativo, que tem mais de 100 milhões de usuários no país.

O Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil) informou que a instabilidade não ocorreu por problema com as prestadoras.

No início da noite, o aplicativo voltou a funcionar para alguns usuários no Brasil.

Comemorando a volta do WhatsApp igual ao Galvão comemorando o Tetra do Brasil em 94! — SNAP FernandaKeulla (@FernandaKeulla) May 3, 2017

ressuscitou menino whatsapp aqui — luan vinicius lovato (@luanlovato) May 3, 2017

esse whatsapp fingindo que vai ficar 10 dias fora do ar parece eu quando falo que vou chegar em casa e fazer tudo o que eu tenho que fazer — gyo (@gypslon) May 3, 2017

O WhatsApp já foi bloqueado algumas vezes no Brasil por determinação judicial.

O bloqueio mais recente foi em julho do ano passado, quando o aplicativo ficou fora do ar por determinação da Justiça, no Rio de Janeiro, mas voltou a funcionar no mesmo dia, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal.