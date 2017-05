WhatsApp fica fora do ar no Brasil nesta tarde

São Paulo — O aplicativo de mensagens WhatsApp apresenta instabilidade novamente na tarde desta quarta-feira (17). Usuários de diferentes pontos do mundo reclamam da indisponibilidade de rede para envio de mensagens. Essa queda é a segunda registrada no país no mês de maio deste ano.

O site The Independent também reporta que o app parou de funcionar no Reino Unido nesta tarde. México, Alemanha e Argentina também estão entre os países afetados por essa falha que não permite a troca de mensagens via internet no celular.

O site Downdetector, que monitora a estabilidade da rede de aplicativos, indica que o app de mensagens começou a apresentar problemas às 14h de hoje.

Em resposta a EXAME.com, o WhatsApp disse o seguinte sobre a falha desta tarde: “Hoje, usuários do WhatsApp em algumas partes do mundo tiveram problemas em acessar o WhatsApp por cerca de meia hora. A questão já foi solucionada por nós e nos desculpamos pela inconveniência”.

Não há indícios de bloqueio judicial do aplicativo, como já aconteceu três vezes no Brasil. Ao que tudo indica, trata-se de uma falha na disponibilidade da rede do WhatsApp.Veja abaixo algumas reações no Twitter sobre a queda do WhatsApp.

Porque é que o WhatsApp deixa sempre de funcionar quando não deve? — Cátia (@catiaa_filipa) May 17, 2017

O Whatsapp cai / Twitter cai pic.twitter.com/XKFmJ5dNuW — Umbreon (@oiumbreon) May 17, 2017

O WhatsApp caiu de novo. É por isso que eu amo o Twitter. O Twitter balança mas não cai — Elizabeth (@01Elizabeth_) May 17, 2017