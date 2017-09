Volkswagen lança caminhão que qualquer um pode dirigir

São Paulo – Se você tirou a sua habilitação de condutor para a categoria B, como a maioria das pessoas, provavelmente aprendeu que, via de regra, poderia dirigir apenas automóveis, caminhonetes, caminhonetas ou utilitários. Isso porque, geralmente, esses veículos não costumam ultrapassar 3500 quilos ou locação superior a oito lugares, como informa o próprio site do Detran.

Agora, a Volkswagen acaba de anunciar um caminhão que desafia essa lógica. Com exatamente 3,5 toneladas em sua versão de entrada, o VW Delivery Express terá a direção liberada para condutores comuns e poderá trafegar em áreas urbanas onde a circulação de caminhões hoje é restrita.

Vale lembrar que as outras cinco versões do Delivery, no entanto, serão mais pesadas, chegando a 13 toneladas de PBT (Peso Bruto Total).

De acordo com o site Automotive Business, especializado no setor automotivo, o novo veículo custará por volta de R$ 118 mil, sem o implemento incluso. As opções de baú e carroceria, por sua vez, serão tabeladas em R$ 10 mil extras.

O Express possui três versões: City, Trend e Prime. Como lembra a Quatro Rodas, por se tratar de um veículo comercial, a lista de itens de série do caminhão incluirá apenas direção hidráulica e sistema de ventilação forçada entre os principais equipamentos. Já o ar-condicionado fará parte dos itens opcionais e virá de fábrica apenas no Prime.

Inicialmente com câmbio manual de seis marchas da Eaton, o Express deverá ganhar uma versão automatizada a partir do ano que vem. O seu motor é o novo Commins a diesel de 2,8 litros, 150 cv (cavalos-vapor) e 36,7 mkgf (unidade de medida para o torque, que define a facilidade com que o peso do veículo responde ao acelerador).

Os veículos serão produzidos na fábrica em Resende, Rio de Janeiro, com investimento da ordem de R$ 1 bilhão. Os modelos serão lançados ainda entre este ano e no primeiro semestre de 2018. Veja mais fotos a seguir: