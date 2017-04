Você poderá apagar mensagens enviadas no WhatsApp pelo computador

São Paulo — Há alguns meses, o WhatsApp testa uma função que vai permitir que você apague as mensagens que se arrependeu de enviar. Nesta semana, o WABetaInfo, que testa versões preliminares do aplicativo, detectou a funcionalidade no WhatsApp Web, a interface do WhatsApp para computadores.

A novidade deve permitir que você apague mensagens em até cinco minutos após o envio. Atualmente, se você tenta apagar uma mensagem, ela somente desaparece do seu dispositivo — e não do histórico de conversa da outra pessoa. Basicamente, no futuro, você poderá apagar mensagens que se arrependeu de enviar antes que a outra pessoa a tenha lido.

O WABetaInfo havia encontrado um recurso semelhante do app de smartphones em si do WhatsApp. Porém, o intervalo após o envio era menor: dois minutos.

O WhatsApp não se pronunciou sobre o caso, mas, dada a existência de diferentes reportagens sobre o tema na mídia internacional, devemos ver o novo recurso chegar a todos os usuários em breve.

A questão a ser respondida ainda é: se pessoa não visualizar a mensagem dentro do aplicativo do WhatsApp, mas lê-la na tela de notificações, de que vai adiantar o recurso de apagar mensagens não lidas recém-enviadas? Para saber disso, ainda precisaremos aguardar o lançamento oficial do recurso do WhatsApp.