Vivo terá “test-drive” de smartphone novo da LG

São Paulo — A operadora Vivo anunciou hoje (9) que vai permitir que os seus clientes façam uma espécie de “test-drive” com o smartphone LG G6, o mais recente e poderoso da marca.

Em 32 unidades da Vivo no país (SP, MG, AM, PA, GO, RS, RJ, PE e DF), quem quiser poderá passar uma hora usando o aparelho fora da loja. Essa iniciativa será testada pela operadora durante o período de 30 dias.

Para garantir que a pessoa não desapareça com o dispositivo durante o teste, é preciso passar o valor do produto no cartão de crédito dela. Se houver desistência, o montante é estornado.

Apesar de ter armazenamento de 32 GB enquanto rivais têm 64 GB, o LG G6 está entre os melhores smartphones do mercado atual e tem preço sugerido de 3.999 reais pela fabricante. Em operadoras, o preço pode ser mais baixo por ser atrelado a um plano de telefonia e internet móveis.

Como principal diferencial, o smartphone da LG tem sua tela FullVision, que tem proporção de 18:9, em vez do tradicional 16:9. Isso favorece o uso de dois aplicativos simultaneamente, uma vez que o display fica repartido em quadrados de tamanhos iguais. Fora isso, o G6 tem câmera dupla com sensores de 13 MP para tirar fotos com distâncias focais distintas. Com isso, ele pode fotografar tem uma paisagem ou um retrato sem que você precise afastar-se ou aproximar-se da cena fisicamente ou usando o deteriorante zoom digital.

O test-drive com o LG G6 poderá ser feito nos seguintes locais, que abrigam lojas da Vivo, a partir de hoje: