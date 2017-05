Vivo lança plano com ligações ilimitadas para PMEs

São Paulo — A operadora Vivo lança nesta semana planos de telefonia móvel com ligações ilimitadas, para qualquer operadora, e pacotes de dados de internet para PMEs.

Segundo Ricardo Hobbs, diretor de marketing e produtos B2B da Vivo, as novidades ajudarão as empresas a tirar o valor excedente da conta no final do mês, atendendo uma demanda dos clientes: maior previsibilidade na fatura.

“A comunicação por voz é maior em empresas do que nas residências, pois têm mais valor do que para um cliente residencial”, declarou Hobbs.

Os valores dos planos variam de acordo com a quantidade de linhas e a franquia de dados de internet. As opções são de 1,5 GB (99,99 reais); 4 GB (109,99 reais); 6 GB (133,99 reais); 10 GB (153,99 reais); 20 GB (187,99 reais); e 40 GB (237,99 reais). A aquisição de aparelhos é separada da contratação dos planos de telefonia.

Ao fim da franquia de dados contratada, a navegação com velocidade reduzida é permitida — recurso que virou exclusividade para o segmento empresarial.