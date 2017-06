Vazamento revela iPhone 8 com mudanças drásticas de design

São Paulo – Um novo vazamento de imagens do iPhone 8 reforça um dos principais rumores sobre o smartphone topo de linha da Apple. A loja britânica de eletrônicos MobileFun, a mesma que vazou o design do Galaxy S8 e confirmou o visual do iPhone 7, listou uma capa de proteção para o iPhone 8 em seu site, revelando que o dispositivo terá uma “tela infinita”.

A foto do protetor de tela de vidro temperado mostra o novo iPhone com uma tela alongada de 5,8 polegadas que cobre praticamente toda a parte frontal do aparelho – há um pequeno espaço no topo da tela para a câmera selfie e os sensores.

Esses novos sensores indicam que o aparelho pode ter uma tecnologia de reconhecimento facial, que serviria para desbloquear a tela.

Recentemente, a Apple comprou a RealFace, uma empresa israelense que desenvolve tecnologias de biometria facial. A concorrente Samsung adicionou um recurso similar ao Galaxy S8, seu smartphone topo de linha.

A descrição do produto da MobileFun ainda afirma que a capa suporta 3D Touch e fornece proteção de ponta a ponta para a tela do iPhone 8. O acessório também vem com uma borda curva, o que apoia o rumor de que o novo smartphone teria tela OLED plana – aliás, segundo o jornal japonês Nikkei, a Apple teria encomendado 70 milhões de telas OLED da Samsung.

Ainda falando em OLED, a Apple deve usar essa tecnologia para tornar o “recorte” no topo do smartphone menos visível. Isso porque o OLED é formado por pixels individuais que são capazes de se desligar completamente, produzindo, assim, imagens com preto profundo.

Desde o início de junho, imagens conceituais do iPhone 8 com uma “tela infinita” já circulavam pela internet. Um vazamento revelado pelo site iDrop News comparava as telas do novo iPhone com as do iPhone 7 e do iPhone 7 Plus, mostrando como o display infinito cobria quase toda a frente do gadget.

A empresa de Cupertino ainda não revelou como será a configuração ou o design do iPhone 8. Especialistas esperam que o smartphone da marca seja revelado em setembro, ou seja, daqui três meses. O anúncio irá marcar os dez anos do lançamento do primeiro iPhone, em 2007.

O vídeo abaixo, publicado na conta do Twitter de Benjamin Gesken, um usuário que costuma revelar vazamentos, mostra como é a capa de proteção: