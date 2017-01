Vazam imagem e data de lançamento do smartphone Galaxy S8

São Paulo – O próximo smartphone topo de linha da Samsung pode ser lançado em 29 de março deste ano, segundo o site de tecnologia VentureBeat. A página divulgou também imagens que seriam do aparelho.

O dispositivo pode chegar ao mercado em duas versões, com tamanhos de tela diferentes: 5,8 polegadas ou 6,2 polegadas. Esses podem ser os aparelhos com maiores telas da linha Galaxy S, mas isso não deve gerar problemas de ergonomia nos produtos, por causa do bom aproveitamento da parte frontal (83%).

O Galaxy S8 deve vir com sistema Android Nougat, processador Qualcomm Snapdragon 835 ou um equivalente da linha Exynos, o que deve torná-lo 11% mais veloz do que o antecessor S7 e 20% melhor em eficiência energética.

As câmeras devem ser de 12 MP (principal) e 8 MP (frontal). Pelas imagens, o aparelho deve continuar a ter conector para fones de ouvido, diferentemente do competidor iPhone 7.

O início das vendas deve ser em 21 de abril, no mercado americano.