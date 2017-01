Usuário diz que cigarro eletrônico explodiu em sua boca

São Paulo – Um cigarro eletrônico teria explodido na boca de um usuário nos Estados Unidos. Andrew Hall teve sete dentes abalados e o rosto ferido na explosão do aparelho, de acordo com o Yahoo.

“Usava o cigarro eletrônico há um ano e garanto que não fiz nada que não fosse normal (estava tudo certo com a bateria, a loja o montou quando comprei, quando adicionei coisas a ele e manutenção em dia e eu seguia os conselhos certos), mas ele explodiu na minha cara”, escreveu Hall, em seu perfil no Facebook.

Desde 2009, há registros de apenas 25 explosões semelhantes nos Estados Unidos.

A forma e a construção dos cigarros eletrônicos podem torná-los mais propícios do que outros aparelhos com baterias de íons de lítio a se comportarem como “foguetes em chamas” quando a bateria falha”, de acordo com a U.S. Fire Administration, divisão da agência federal de gerenciamento de emergências do governo americano.

Após ser acusado nas redes sociais de fingir a explosão, Hall publicou em seu Facebook uma foto da pia de sua casa, também atingida pela explosão, quando o cigarro eletrônico caiu de sua boca.

Hall não comentou o caso a nenhuma publicação online americana.

Vale notar que cigarros eletrônicos são vendidos também no Brasil.