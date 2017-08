Uso de “cartão para internet” do Itaú cresce 47% em um ano

São Paulo — O uso do cartão virtual Itaucard cresceu 47% entre julho deste ano e do ano passado. A solução tem como foco estimular compras no comércio eletrônico, fazendo dele uma solução bacana para compras pela internet.

O recurso gera um número de cartão diferente do original para evitar o uso das informações em fraudes, por exemplo. Os dados de fantasia funcionam em compras online em sites brasileiros ou estrangeiros, como se fosse um cartão de crédito tradicional.

O Itaú Unibanco informa que entre os dias 1º e 31 de julho, 110 mil cartões de crédito virtuais foram criados por clientes Itaucard. O ticket média das compras foi de 370 reais, número 15% maior do que o observado em 2016.

A criação de um cartão virtual pode ser feita usando o aplicativo Itaucard. Recentemente, o app principal do Itaú para Android ou iPhone/iPad também ganhou a função de criar cartões virtuais.