Usar Facebook nos deixa tristes, diz estudo

São Paulo – Usar o Facebook pode lhe deixar triste. Ao menos é o que diz um estudo realizado por pesquisadores da Universidade da Califórnia e da Universidade de Yale.

O trabalho defende que a cada aumento de 1% na quantidade de curtidas, cliques em links e atualizações de status resulta em um declínio geral de 5% a 8% em índices de saúde mental.

A causa para isso, de acordo com os cientistas, é que o aumento nas interações virtuais por redes sociais é, geralmente, acompanhado de diminuição em interações sociais cara a cara. De acordo com os pesquisadores, as interações pessoais trazem melhores no bem-estar.

“As associações negativas do Facebook foram no mesmo patamar ou ainda superiores do que os impactos positivos relacionados a interações offline, o que sugere uma troca entre relacionamentos offline e online”, afirma o estudo.

O estudo foi feito usando dados de pesquisas realizadas entre 2013 e 2015. Ao todo participaram 5.208 adultos americanos que forneceram dados de uso do Facebook, saúde mental, saúde física, peso e impressões gerais de bem-estar. O estudo foi publicado pela Oxford University Press.