Ultra Dual M3.0 da SanDisk lhe ajuda a liberar espaço do celular

São Paulo – O Ultra Dual M3.0 da SanDisk consegue trazer versatilidade e estilo em um único produto. O pen drive pode ser usado de duas formas: a partir da conexão USB 3.0 ou da micro USB. Com a primeira, o usuário pode fazer a transferência de dados do computador em alta velocidade (300 MB/s). Já a segunda permite a troca de dados em dispositivos Android com suporte OTG (veja aqui quais celulares são compatíveis) – dessa forma, o acessório serve como uma alternativa para liberar espaço do smartphone ou do tablet.

No quesito design, o pen drive da SanDisk chama a atenção por ser minúsculo, com apenas três centímetros de comprimento. O tamanho é importante já que o dispositivo possui uma pequena alça para ser encaixado em um chaveiro. Um recurso bacana do aparelho é que com o app SanDisk Memory Zone, é possível acessar e fazer o backup de todos os arquivos da memória do aparelho. O Ultra Dual M3.0 está à venda nas principais lojas de varejo por cerca de 70 reais (16 GB). Há também opções de armazenamento de 32 GB, 64 GB e 128 GB.