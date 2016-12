Uber sem motorista avança sinal nos EUA; veja vídeo

Na semana passada, o Uber começou a operar alguns carros robóticos, que se dirigem sozinhos, na cidade de São Francisco. Mas a estreia teve alguns sobressaltos.

Já no primeiro dia, dois veículos foram flagrados avançando o farol vermelho. Na semana seguinte, outro carro entrou na contramão, e pelo menos dois outros invadiram ciclovias sem aviso.

Uma das avançadas de sinal foi capturada em vídeo. O carro simplesmente ignora o sinal vermelho e passa por cima da faixa de pedestres, onde uma pessoa já estava atravessando. Veja

Dois Ubers robóticos foram vistos passando por cima de ciclofaixas, o que gerou reclamações da associação de ciclistas de São Francisco.

Já o carro que dirigiu na contramão estava rodando em Pittsburgh, primeira cidade a receber os veículos autônomos do Uber, em agosto. Em nenhum dos incidentes houve feridos.

Os carros autônomos são SUVs da marca Volvo equipados com GPS, um computador treinado nas leis de trânsito, e sensores de proximidade.

Por medida de segurança, eles também carregam um funcionário do Uber, que fica sentado no banco do motorista para assumir o controle caso de algo dar errado.

Mas esses funcionários não fizeram nada para impedir as barbeiragens dos carros robôs – talvez porque nem as tenham percebido.

Em nota, o Uber disse que os incidentes estão sendo analisados e que a segurança é sua prioridade. A companhia admitiu que os carros robóticos têm “problemas para entender as ciclovias”, disse que está trabalhando para resolver essa questão o mais rápido possível. Ron Lior, o engenheiro chefe do projeto de carros autônomos, disse ao site The Verge que o Uber vai demitir os motoristas envolvidos.