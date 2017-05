Uber recebe recurso de segurança mais aguardado por usuários 

São Paulo – O aplicativo da Uber recebeu recentemente um recurso de segurança aguardado por usuários.

Quem usa apps para chamar corridas provavelmente já ouviu um vivenciou histórias nas quais o motorista não coincidia com o que chegava dirigindo o carro informado no ato da solicitação da viagem. Agora, no app da Uber, os condutores precisarão tirar selfies antes de ficarem disponíveis para corridas ou no momento de aceitar um chamado.

O novo recurso será usado aleatoriamente pelo aplicativo para evitar potenciais fraudes de identidade, de acordo com a empresa.

Se a foto tirada pelo motorista quando solicitado pelo aplicativo da Uber não coincidir com a de seu registro na empresa, ele não poderá realizar a viagem.

A nova tecnologia de reconhecimento facial do aplicativo da Uber usa o Cognitive Services, um conjunto de APIs (interface de programação de aplicações, que facilita o desenvolvimento de novos recursos) que permite criar novos serviços de identificação de pessoas a partir da tecnologia criada pela Microsoft. Esse recurso é vinculado ao Azure, a plataforma de computação em nuvem da criadora do Windows, e viabiliza a integração de plataformas de smartphones Android e iPhones.

Veja no gif abaixo como funciona a novidade.

O Uber trouxe novos recursos interessantes ao seu aplicativo recentemente, como fazer pagamentos com cartões de débito, enviar mensagens de texto a motoristas, compartilhar rota e dados da viagem com outras pessoas e exigir o CPF de passageiros que fazem viagens com pagamento em dinheiro.