Uber das bikes elétricas ajuda a fugir do trânsito de SP

São Paulo – Um novo aplicativo ajuda a fugir do trânsito da cidade de São Paulo oferecendo caronas pagas com bikes elétricas. Com versões para iPhone e smartphones Android, o Bikxi permite realizar viagens em um circuito restrito da capital paulista, andando sempre pelas ciclovias.

Neste período inicial, as viagens permitidas são da Av. Paulista à Vila Mariana e da Faria Lima à Berrini. Como as bicicletas elétricas têm dois lugares, o passageiro pode optar por pedalar junto com o seu condutor ou simplesmente se deixar levar e curtir a viagem.

O funcionamento do app é similar ao do Uber. Antes de iniciar uma viagem, é preciso chamar o ciclista que irá levar você até o seu destino. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, 11 bicicletas elétricas estão disponíveis para o atendimento dos usuários do Bikxi.

Com operação aberta nesta semana, a startup foi lançada no início de setembro deste ano por Danilo Lamy, 30, formado em economia. Sua motivação veio do desanimador trânsito da cidade, à qual voltou após passar três anos no exterior.

Por ora, o valor que será cobrado nas viagens ainda não foi relevado–mas deve ser mais barato do que andar de ônibus.

