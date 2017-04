Twitter tira nome de usuário de limite de caracteres em respostas

São Paulo – Dando sequência às tentativas de flexibilizar os limites de tuítes, a rede social de interesses Twitter anunciou na semana passada, que os nomes de perfis citados em tuítes de resposta deixarão de ser calculados no limite de 140 caracteres.

Em vez de aparecer dentro do tuíte, o nome do usuário, precedido do símbolo “@”, passará a vir acima do texto, e não mais inserido na mensagem.

A ideia, segundo o Twitter, é dar mais espaço para usuário inserir textos e outras mídias nas mensagens, enquanto interage com uma maior quantidade de pessoas.

Com isso, a rede social colocará a foto dos usuários citados em uma mensagem logo acima de tuíte em vez de colocar os nomes completos dos perfis dentro da mensagem.

Assim, com o novo processo, o usuário poderá citar até 50 pessoas de uma vez só. Na tela para escrever, também será possível checar as pessoas na conversa a quem você responderá.

Basta consultar “Respondendo a…” para exibir uma tela de edição com uma lista de todas as pessoas.A nova função já está disponível para a versão web do Twitter e os aplicativos para os sistemas Android e iOS.