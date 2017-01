Twitter lança transmissão ao vivo de vídeos em 360 graus

São Paulo – O Twitter anunciou no dia 28 um novo recurso para transmitir vídeos em 360 graus por meio do Periscope.

A novidade, que está disponível apenas para algumas pessoas previamente selecionadas, deverá chegar para todos os usuários da plataforma ainda nas próximas semanas e sem restrições de uso.

Na primeira transmissão no Periscope com a tecnologia, feita pelo usuário Alex Pettitt, foi possível ver que o vídeo é parecido com os que são vistos no Facebook ou em outras redes sociais que já contam com transmissões em 360 graus.

Durante a transmissão, os vídeos contarão com a marca “Live 360”, para indicar o uso da tecnologia.

Para assistir em diversos ângulos, basta mover o smartphone ou, se estiver no desktop, arrastar a tela com o mouse.