Twitter lança aba “Explorar” para reunir conteúdo relevante

O Twitter lançou ontem (26) um recurso para que os usuários acompanhem de forma mais fácil o que está acontecendo no mundo e encontrem os temas do seu interesse.

É a aba Explorar, que vai reunir os temas mais comentados na plataforma no momento (Trending Topics), vídeos ao vivo, todo o conteúdo de Moments e o campo para pesquisa de assuntos na plataforma. O Explorar será simbolizado por uma lupa no menu.

O Moments, produto que oferece narrativas sobre os assuntos mais relevantes do Twitter por meio de Tweets selecionados por jornalistas, continua a existir, e passa a estar localizado na mesma área que outras funcionalidades para interação do usuário com o que está acontecendo.

A novidade estará disponível globalmente a partir de agora no Twitter para dispositivos móveis no sistema operacional iOS.

É preciso ter a versão mais atualizada do aplicativo para visualizar a nova aba. Usuários do sistema operacional Android vão ter acesso ao Explorar nas próximas semanas.

Este conteúdo foi originalmente publicado no portal AdNews.