Twitter cria versão Lite para usuários com pacote de dados menor

São Francisco – O Twitter lançou na quarta-feira uma versão mais rápida do seu serviço para dispositivos móveis, dirigida a pessoas com conexões esporádicas ou com pacotes menores de dados em seus planos de smartphones, na esperança de captar usuários em mercados emergentes.

A empresa chama a versão de Twitter Lite e será destinada em grande parte aos usuários fora dos Estados Unidos.

O Twitter Lite funciona através de um navegador web, não um aplicativo de telefone autônomo, mas sua aparência e funcionalidade são quase idênticas ao que os usuários do aplicativo experimentam, de acordo com uma visualização mostrada à Reuters.

O lançamento vem na esteira de produtos similares de outras empresas de tecnologia dos EUA. O Facebook lançou o Facebook Lite em 2015 e na terça-feira, o Youtube, da Alphabet, lançou um aplicativo móvel projetado para a Índia.

O Twitter, com sede em São Francisco, está atrás dessas empresas na construção de uma base de usuários. Ele tinha 319 milhões de usuários ativos médios mensais no final do ano passado, um aumento de 4 por cento ano-a-ano, mas ainda uma fração dos 1,9 bilhão de usuários do Facebook.