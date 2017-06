TVs 4K ficam mais populares com opções acessíveis e high-tech

São Paulo — Antes com preços equivalentes aos de carros 0km, agora as TVs com telas 4K estão cada vez mais populares. Produtos como a Smart TV Samsung Série 6 UN40KU6000G, de tela LED plana de 40 polegadas, podem ser encontrados por 2.199 reais.

Segundo dados obtidos por EXAME.com, o mercado de TVs, em geral, cresceu 12% entre janeiro e abril deste ano. Em parte, o segmento cresceu por conta do fim do sinal analógico em grandes cidades, como São Paulo, o que levou à troca do televisor por modelos mais recentes e com suporte para o sinal digital de TV aberta.

Falando apenas de 4K, os aparelhos com essa resolução cresceram acima da média do mercado, atingindo 50% de aumento em 2017.

Os dados indicam ainda que o consumidor está mais exigente e disposto a pagar mais por um novo televisor. Na faixa de preço acima de 8 mil reais, as vendas aumentaram 14% em 2017.

A Samsung viu seus números de vendas aumentarem acima da média de mercado neste ano. A empresa teve crescimento de 15% nas vendas do seu segmento de TVs e de 69% falando especificamente de modelos com telas 4K, ganhando mais cinco pontos percentuais no setor.

Na faixa de preço acima de 8 mil reais, a Samsung também teve aumento expressivo de vendas neste ano: 26%. Os modelos mais populares para o público mais exigente são os de 65 polegadas com tecnologia de pontos quânticos, que realçam as imagens e oferecem qualidade visual melhor do que a dos painéis LED normais do mercado.

“Os consumidores buscam TVs com tecnologia de ponta para durarem por muitos anos. Há uma migração para telas maiores e aparelhos com boas especificações técnicas”, declara Erico Traldi, diretor associado das áreas de áudio e vídeo da Samsung Brasil, em entrevista a EXAME.com.

Guerra do pixel branco

A Samsung promove campanhas de marketing em lojas físicas para conscientizar o público sobre a qualidade superior das TVs 4K e, ao mesmo tempo, alfineta a concorrência, dizendo que painéis que usam telas com subpixels (que formam as cores que vemos na tela) brancos (padrão RDGW) são piores do que os que usam o RGB tradicional.

Em sua defesa, a LG promove suas TVs telas RGBW como produtos que oferecem boa taxa de brilho e contraste, além de não estarem sujeitos à distorções de cores.

Em testes feitos por EXAME.com, ambas TVs se mostraram boas para assistir à maioria dos conteúdos televisivos, sendo a da LG melhor de brilho e a da Samsung, melhor de fidelidade e vivacidade de cores.