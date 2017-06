TV da Sony que emite som pela própria tela chegará ao Brasil

São Paulo — O som das TVs normais vem de alto-falantes, mas e se ele fosse emitido pela própria tela e pudesse acompanhar o deslocamento da fonte sonora, com uma pessoa ou um pássaro, enquanto ela se movimenta na cena? É uma TV com essa exata tecnologia que Sony irá trazer ao Brasil em outubro deste ano.

Com tela de 65 polegadas e preço sugerido (estimado) entre 23 mil e 25 mil reais, o aparelho é chamado Bravia OLED A1E e foi criada pela Sony para provocar no telespectador uma sinergia sonora e espacial.

Atuadores localizados na parte traseira vibram a tela, de forma imperceptível, e o som é propagado pelo amplo display do aparelho. Essa tecnologia é chamada pela fabricante de Acoustic Surface e é única no cenário atual do mercado.

Com a eliminação dos alto-falantes no televisor, a Sony criou um design diferente do padrão de mercado, sendo muito fina apesar de ter um suporte em sua parte traseira.

Fora isso, o aparelho tem as demais tecnologias da Sony para otimização de imagem e software: Triluminos, X-Reality Pro, Extended Dynamic Range, Motionflow, processador X1 Extreme e sistema Android.

Com seu painel 4K, a A1E mostra cenas com cores mais vibrantes para evitar distorções provocadas por um ângulo de visualização pouco favorável (Triluminos); tem um sistema que aumenta automaticamente a qualidade das cenas que você vê em Full HD para algo próximo da qualidade real do 4K (X-Reality Pro); oferece melhores taxas de brilho e contraste a cada cena (Extended Dynamic Range); tem taxa de frequência de imagem de 120 Hz (Motionflow);e utiliza o seu processador para gerenciar todos os processos de melhoria de imagem, bem como para executar com fluidez o sistema Android–que já tem mais de 800 opções para TVs.

Outros modelos mais acessíveis da marca também contam com a maioria dessas tecnologias e todos eles têm o sistema Android TV para executar apps como Netflix, YouTube ou Spotify e até mesmo jogos. Além disso, no controle dos aparelhos, é possível que o usuário faça rápidas pesquisas por voz no Google, sendo estes alguns dos diferenciais da plataforma adotada pela Sony (enquanto LG e Samsung usam sistemas diferentes e têm suas próprias lojas de apps).

TV de luxo

O modelo de TV mais cara da Sony no Brasil custa 349.999 reais e é chamado 100Z9D. O produto tem tela de 100 polegadas, com resolução 4K, e a retrolimuninação do painel acontece com a tecnologia que a Sony chama de Backlight Master Drive.

Seu diferencial é ter controle para iluminação de pixels individualmente, em vez de ser o controle de conjunto visto nos painéis LED convencionais. Com isso, a Sony criou uma TV que oferece uma experiência semelhante à de um painel OLED (cujos pixels são orgânicos e iluminados individualmente) em um painel com retroiluminação.

Qual é o benefício direto disso? O aparelho oferece melhores taxas de brilho e contraste, mesmo porque ele também tem a tecnologia de HDR Extended Reality Pro, bem como as demais melhorias de imagem da Sony.

4K para iniciantes

A Sony também trará ao Brasil alguns modelos de entrada de TVs 4K. Esse será o caso da família de televisores X (X7505D e X705E), que devem chegar ao Brasil nos próximos meses, mas ainda não têm preços definidos.