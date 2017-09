TV da Sony cria som com a própria tela

São Paulo – Estamos acostumados a pensar que o som vem de alto-falantes, mas o som da nova TV da Sony vem da sua tela. O modelo chamado XBR-65A1E é a primeira entre as grandes marcas a contar com a tecnologia chamada Acoustic Surface.

O display vibra conforme for necessário para emitir as ondas sonoras correspondentes ao áudio do filme ou programa que você assiste. Ao remover os alto falantes, a tela ganha ainda maior relevância no design do produto, como mostra a imagem acima.

O aparelho tem display Oled de 65 polegadas e oferece resolução 4K HDR, assim como as melhores TVs do mercado atual. A falta de conteúdos nesse formato é compensada por uma tecnologia de upscalling, que aumenta a qualidade de vídeos em Full HD, deixando-os mais próximos do 4K.

Em termos de aplicativos, o ecossistema é vasto, uma vez que a TV utiliza sistema operacional Android TV, basicamente uma versão do sistema de smartphones adaptada para tela grande.

A XBR-65A1E tem preço sugerido de 22.999 reais.