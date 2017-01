Tudo que a LG já contou sobre o seu novo smartphone topo de linha

São Paulo – A LG é o tipo de empresa que revela as informações sobre seus novos smartphones antes que os hackers as vazem. Nesta semana, a fabricante sul-coreana divulgou quando será lançado seu próximo aparelho topo de linha, o G6. A data escolhida é 26 de fevereiro, um dia antes do início da Mobile World Congress (MWC), o maior evento de dispositivos móveis do mundo.

A LG enviou um convite para a imprensa com o dia e a hora (9h, horário de Brasília) do lançamento do produto, segundo o site Engadget. Junto a essas informações, a empresa também colocou a imagem do que parece ser o formato de um smartphone e algumas frases, como See More, Play More (Veja mais, Jogue mais).

Além disso, a empresa escreveu no convite que o dispositivo não irá pegar fogo – uma clara provocação a Samsung, que precisou tirar de circulação o Galaxy Note 7 após usuários reclamarem que o aparelho explodia.

Antes da chegada do convite, a LG já havia dito algumas das especificações de seu novo aparelho. O visual do celular, por exemplo, não será modular devido ao fracasso de vendas de seu antecessor, o G5.

Recentemente, a LG Display anunciou que seu próximo smartphone terá uma tela Quad HD+ de 5,7 polegadas. Ela terá resolução de 2.880 x 1.440 pixels e proporção de 18:9. Assim, ao que tudo indica, a tela do G6 será mais comprida do que a tradicional 16:9 e deverá cobrir boa parte da frontal do aparelho — algo parecido com o que a Xiaomi fez com a tela do Mi MIX.

O G6, provavelmente, não será o único dispositivo da LG que será apresentado na MWC. A fabricante também deve mostrar os novos modelos de relógios inteligentes que rodam o sistema Android Wear 2.0.