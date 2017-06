Tribunal nega fiança para suspeito de invadir contas do Yahoo

Toronto – O juiz de um tribunal de apelações do Canadá recusou um pedido de fiança de Karim Baratov, acusado por promotores dos Estados Unidos de ter trabalhado com agentes russos em uma grande invasão hacker de contas de email do Yahoo.

“No fim do dia, o Sr. Baratov continua representando um significante risco de fuga, e é acusado de ter cometido um crime sério”, disse a decisão. “O pedido foi recusado.”

Baratov foi preso em março por acusações de que foi pago por agentes da inteligência russa para invadir pelo menos 80 contas de email.

Esses agentes são acusados de estarem por trás do roubo de dados, em 2014, de cerca de 500 milhões de contas de usuários do Yahoo.