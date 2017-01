ThinkPad E470 da Lenovo é portátil e tem configurações de ponta

São Paulo – O E470 é um notebook tradicional da linha ThinkPad da Lenovo. Isso significa que o dispositivo tem foco em produtividade. Por dentro, ele é equipado com processador Intel Core de 7ª geração – o usuário pode escolher entre i3, i5 e i7 – e memória RAM de até 32 GB. O aparelho ainda tem duas opções de armazenamento: HD de 500 GB ou 1 TB e SSD de 256 GB. Além das configurações premium, o E470 é um notebook portátil. Ele tem tela HD de 14 polegadas com função antirreflexo e pesa cerca de 1,85 kg.

O aparelho também é uma boa pedida para quem precisa realizar conferências. A webcam HD do dispositivo tem recurso de rastreamento de rosto e visão panorâmica e o microfone tem tecnologia de redução de ruídos. O notebook da Lenovo ainda vem com uma função, chamada de TPM, que encripta todos os dados do usuário. Com leitor de impressões digitais, o E470 tem preço inicial de 2.999 reais, que varia de acordo com o modelo.