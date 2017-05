The Sims está de volta em versão completa para Android e iPhone

São Paulo – A Electronic Arts (EA) fez um anúncio que promete provocar uma onda de nostalgia em quem foi criança ou adolescente no início do ano 2000: a desenvolvedora criou uma versão para iPhone e Android do The Sims, jogo que simula vida real.

Não é a primeira vez que o game recebe uma edição para dispositivos móveis. Há alguns anos, a empresa lançou o “The Sims FreePlay”, um game para smartphones que trazia algumas funções do original. Contudo, tratava-se de apenas uma fração do que o jogo para computadores oferecia ao usuário.

O The Sims Mobile, segundo a EA, irá entregar uma experiência completa dos games da franquia. Nele, o jogador poderá personalizar seu Sim da maneira que desejar, desde cabelo, roupas até personalidade. Além disso, as casas poderão ser arquitetadas com diversos itens de decoração. A interação com outros Sims também faz parte do pacote, permitindo que o usuário convide outros personagens para a sua casa e inicie relacionamentos.

Uma novidade apresentada pelo The Sims Mobile é a função “legado”. Com ela, o jogador poderá criar uma árvore genealógica. “Quando os seus Sims realizarem suas metas de carreira e se aposentarem, você receberá Heranças de recompensa para desbloquear passatempos e carreiras para as gerações futuras”, descreve o site oficial do game.

A EA ainda não anunciou quando o jogo será disponibilizado ou se ele será grátis ou pago. A única informação dada pela desenvolvedora é que o The Sims Mobile poderá ser baixado por usuários de smartphones Android e iPhone. Para receber as novidades do game em primeira mão, basta fazer o pré-cadastro no site da Electronic Arts.

Confira o trailer do The Sims Mobile (em inglês) abaixo: